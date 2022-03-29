Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Крупнейшая американская компания Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в РФ

Дата публикации
Просмотры
1264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Крупнейшая американская компания Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в РФ

Associated Press

Также в компании было принято решение удвоить пожертвования в поддержку гуманитарной помощи украинцам.

Американская компания Johnson & Johnson, ранее ушедшая с рынка РФ, решила принять дополнительные меры в отношении России. Она приостанавливает экспорт средств личной гигиены в Россию.

Об этом говорится в заявлении компании от 29 марта.

Отмечается, в связи с нарастанием масштабов гуманитарного кризиса, вызванного РФ, известная фармафевтическая компания решила:

  • Удвоить пожертвования в поддержку гуманитарной помощи с 5 миллионов долларов до 10 миллионов долларов.
  • Подтвердить обязательство поставлять лекарства и медицинские изделия в регион, страдающий российскими военными.
  • Приостановить поставки средств личной гигиены в Россию.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке – включая гарантию работы, транспортом, жильем и финансовой помощью – для наших работников и их семей в Украине", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 
Следующая публикация