Крупнейшая чартерная авиакомпания России из-за санкций останавливает свою работу

Azur Air осуществляла рейсы из 40 городов РФ по 29 международным туристическим направлениям.

Российская авиакомпания Azur Air вынужденно останавливает свою работу из-за санкций за войну, развязанную РФ в Украине.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"В режим простоя отправляют часть состава — экипажи Boeing 777 и Boeing 737. Это 12 самолетов или более трети от всего парка перевозчика, насчитывающего 34 воздушных судна", — говорится в сообщении.

В компании агрессора надеются, что к лету ситуация "стабилизируется".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

Читайте также: