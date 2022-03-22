Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Японии прекратила закупать нефть у РФ

Компания перестает покупать российскую нефть после вторжения РФ в Украину.

Крупнейший нефтепереработчик Японии Eneos Holdings Inc прекратил закупку сырой нефти у России после вторжения Москвы в Украину.

Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, пишет Reuters.

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Однако поставки нефти из России, которые Eneos подписала до февральского вторжения, как ожидается, будут поступать в Японию примерно до апреля без каких-либо проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой.

Напомним, Индия скупает дешевую российскую нефть, но не за доллары.

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