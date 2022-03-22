Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Японии прекратила закупать нефть у РФ

Компания перестает покупать российскую нефть после вторжения РФ в Украину.
Крупнейший нефтепереработчик Японии Eneos Holdings Inc прекратил закупку сырой нефти у России после вторжения Москвы в Украину.
Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, пишет Reuters.
Однако поставки нефти из России, которые Eneos подписала до февральского вторжения, как ожидается, будут поступать в Японию примерно до апреля без каких-либо проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой.
Напомним, Индия скупает дешевую российскую нефть, но не за доллары.
Читайте также: