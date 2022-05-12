Крупнейший кризис со времен Второй мировой: количество беженцев из Украины превысило 6 млн — ООН

Крупнейший кризис со времен Второй мировой: количество беженцев из Украины превысило 6 млн — ООН

Число людей, покинувших Украину, спасаясь от российского вторжения, превысило 6 млн. Это самый большой кризис беженцев в Европе с конца Второй мировой войны.

Согласно последнему отчету Международной организации по миграции, вторжение России повлекло за собой массовое перемещение людей, в том числе более 8 млн украинцев. По данным ООН, по состоянию на 11 мая Украину покинули 6,03 млн человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.

Большинство беженцев пересекли границы Евросоюза через пункты пропуска в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, где волонтеры и власти пытались помочь им найти жилье и оказать поддержку.

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Более 3,3 млн человек, в основном женщин и детей, пересекли границу с Польшей. По оценкам польского правительства, около половины может остаться в стране на длительный срок. А это создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России было потеряно 4,8 млн рабочих мест.

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