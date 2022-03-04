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Крупнейший разработчик программного обеспечения для машиностроения Autodesk останавливает работу в России

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Крупнейший разработчик программного обеспечения для машиностроения Autodesk останавливает работу в России

Фото из открытых источников

В компании осуждают бесчеловечное вторжение РФ.

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk останавливает работу в России.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Как и большая часть мира, мы шокированы и огорчены разворачивающимся в Украине кризисом и решительно осуждаем несправедливое и бесчеловечное вторжение России. Наши сердца и мысли с украинским народом... Autodesk немедленно приостанавливает наш бизнес в России и продолжает полностью соблюдать все действующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе, если санкции будут расширены, а также по мере развития ситуации", — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что на этой неделе Autodesk Foundation предоставил финансовую поддержку по оказанию помощи Украине. Средства пойдут в МККК (Международный комитет Красного Креста) и УВКБ ООН (Высокая комиссия ООН по делам беженцев).

"Autodesk, Inc" – американская транснациональная корпорация, крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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