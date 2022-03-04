Крупнейший разработчик программного обеспечения для машиностроения Autodesk останавливает работу в России

В компании осуждают бесчеловечное вторжение РФ.

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk останавливает работу в России.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Как и большая часть мира, мы шокированы и огорчены разворачивающимся в Украине кризисом и решительно осуждаем несправедливое и бесчеловечное вторжение России. Наши сердца и мысли с украинским народом... Autodesk немедленно приостанавливает наш бизнес в России и продолжает полностью соблюдать все действующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе, если санкции будут расширены, а также по мере развития ситуации", — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что на этой неделе Autodesk Foundation предоставил финансовую поддержку по оказанию помощи Украине. Средства пойдут в МККК (Международный комитет Красного Креста) и УВКБ ООН (Высокая комиссия ООН по делам беженцев).

"Autodesk, Inc" – американская транснациональная корпорация, крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений.