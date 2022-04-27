Крупнейший товарный шок за полвека: из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными

Крупнейший товарный шок за полвека: из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными

Война в Украине приведет к "крупнейшему товарному шоку" с 1970 лет.

Из-за войны в Украине цены на горючее и продовольствие будут расти до конца 2024 года. Цены на пшеницу, например, как говорится в прогнозе Всемирного банка, возрастут более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов.

Об этом предупреждает Всемирный банк.

"Это самый большой шок на рынке потребительских товаров с 1970-х годов. Эти события увеличивают вероятность стагфляции", — прогнозирует вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам сбалансированного развития Индермит Гилл.

Предполагается, что резко увеличится стоимость многих пищевых продуктов. Индекс цен на продовольствие ООН уже свидетельствует, что они подскочили на самый высокий уровень за 60 лет.

Прогнозируют, что цена на пшеницу вырастет на 42,7% и достигнет новых максимумов в долларовом эквиваленте. Цена на ячмень увеличится на 33,3%, на сою – на 20%, на масло – на 29,8%, на куриное мясо – на 41,8%. Причина – резкое сокращение экспорта из Украины и России.

Кроме того, из-за войны объемы поставок зерна и масличных культур из Украины упали более чем на 80%, и эти потери экспорта в течение года "равны примерно 10 дням мирового запаса продовольствия".

"Мы ожидаем сокращения поставок сельскохозяйственных культур из-за слабого урожая в Канаде, низкого урожая в Южной Америке, а теперь и из-за сбоев в Черноморском регионе. Это на ближайшие несколько лет сохранит напряженность на мировых зерновых рынках", — заявил исполнительный директор международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Хуан Рикардо Лусиано.

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Ожидается, что стоимость сельскохозяйственной продукции и металлов в этом году вырастет почти на 20%. Кроме того, больше всего вырастут цены на энергоносители в 2022 году — более чем на 50%. И только в течение 2023-24 годов несколько выровняются.

Россия производит около 11% мировой нефти и занимает третье место по размеру своей доли на мировом рынке нефти, но "сбои в результате войны, как ожидается, будут иметь долгосрочные негативные последствия", поскольку из-за санкций иностранные компании идут, а доступ к технологиям сокращается. Таким образом, ожидают, что цены на нефть останутся высокими и в 2024 году, а баррель базовой нефти Brent в этом году, по прогнозам, обойдется в среднем в 100 долларов, что приведет к широкомасштабной инфляции.

"Несмотря на ожидания, что цены на товары достигнут пика в 2022 году, они останутся значительно выше, чем прогнозировали ранее", — говорится в отчете.

Отмечается, что другие страны могут помочь решить проблему дефицита поставок, вызванную войной в Украине. Однако прогнозируемый рост цен на удобрения на 69% может привести к тому, что "фермеры начнут использовать меньше удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур уменьшится".

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