Крылатые ракеты и беспилотники: украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов

Украинская авиация продолжает наносить удары российским оккупантам.

За прошлые сутки украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Вчера, 8 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было ликвидировано пять беспилотных летательных аппаратов: четыре "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два "Орлана-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

"Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток, 8 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупантов совершили четыре атаки. Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ.

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