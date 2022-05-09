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Крылатые ракеты и беспилотники: украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов

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Крылатые ракеты и беспилотники: украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинская авиация продолжает наносить удары российским оккупантам.

За прошлые сутки украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Вчера, 8 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было ликвидировано пять беспилотных летательных аппаратов: четыре "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два "Орлана-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

"Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток, 8 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупантов совершили четыре атаки. Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ.

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