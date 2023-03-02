"Крым безумно уязвим": израильский офицер объяснил, почему оккупанты вывозят оттуда свои семьи

Левин отметил, что Украина сейчас воплощает в жизнь свои планы по деоккупации юга государства.

Дислоцированные в Перевальном (Крым) российские оккупанты начали эвакуировать свои семьи обратно в РФ, ведь хорошо понимают, насколько полуостров уязвим в пределах украинского освобождения юга.

Об этом рассказал военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин, сообщает "24 канал".

Он заметил – иногда гражданским может казаться, что оккупированный россиянами Крым является мощной крепостью, но на самом деле это не так.

"Крым безумно уязвим. Его можно изолировать и из полуострова превратить в остров, что в конце концов и будет. Украина сейчас реализует свои планы по деоккупации юга", — отметил аналитик.

Он добавил, что соответствующая глобальная и многоуровневая операция началась еще в 2022 году и продолжается сейчас.

Левин обратил внимание, что российский Генштаб хорошо осознает наличие у Украины плана по деоккупации Крыма. Поэтому из-за уязвимости вражеских сил на полуострове и Крыма в целом оккупанты пытаются обезопасить свои семьи.

"Россияне прекрасно знают, что военные операции могут продолжаться долго, например деоккупация острова Змеиный продолжалась около двух месяцев или начавшееся еще летом освобождение Херсона, а завершившееся в конце осени-начале зимы. А могут происходить мгновенно – за считанные дни, как это происходило с Харьковской областью, в частности, Балаклеей и Изюмом", – отметил израильский офицер запаса.

Деоккупация Крыма

Напомним, накануне в разных уголках Крыма прогремел ряд взрывов. Соответствующие звуки слышали жители Ялты, Бахчисарая и пригорода Севастополя. В частности, в Бахчисарае взрывы раздавались в районе воинской части.

В ОК "Юг" также информировали об активной подготовке Украины к освобождению своих территорий. Это понимает и враг, поэтому уже укрепляется в Крыму: увеличил присутствие, роет окопы и строит фортификационные сооружения.

В то же время в Силах обороны юга анонсировали, что за Крым не будет ожесточенных боев, его освобождение будет происходить по другому сценарию.

Отметим, что свой план деоккупации Крыма вместе с картой представил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, Украина сначала может обойтись без масштабной сухопутной операции, нанося удары по военной инфраструктуре врага на полуострове, в частности – по Черноморскому флоту.

Партизаны в Крыму не спят – реакция оккупантов на диверсии

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.