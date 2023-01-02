Крым – через 50 лет: бывший генерал НАТО назвал, что нужно для перемирия с РФ

'Как компромисс он назвал возможность отказа Зеленского от требования немедленного освобождения Крыма.

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрезе заявил, что достичь приемлемого для решения войны будет трудно как России, так и Украине. В качестве компромисса со стороны Украины генерал называет вопрос Крыма.

Об этом информирует Zeit.

Домрезе подчеркнул, что достижение перемирия возможно только при условии, что оно будет приемлемо для обеих сторон, "даже если Путин хотел бы получить всю Украину, а Зеленский хотел бы освободить всю Украину".

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В качестве компромисса он назвал возможность отказа Зеленского от требования немедленного освобождения Крыма. Вместо этого генерал предлагает договориться о переходном периоде на 50 лет. В качестве примера Домрезе привел ситуацию с возвращением Гонконга под контроль Китая.

Ханс-Лотар Домрезе предположил, что прекращение огня в Украине наступит в конце 2023 года.

Эксперт Немецкого общества внешней политики по России и вопросам безопасности Андраш Рач (Andras Racs) также прогнозирует, что между Украиной и Россией состоятся летом и до конца года приведут к соглашению о прекращении огня.

По его мнению, Путин не захочет вести интенсивную войну до или во время предстоящих президентских выборов в 2024 году. Рач ожидает, что Россия захочет снизить интенсивность боевых действий в течение года. В частности, потому, что есть "проблемы с поставками российской армии, которые, вероятно, усилятся летом".

Когда закончится война

Ранее ТСН.ua собрал прогнозы экспертов, а также украинских и иностранных чиновников и политиков по развитию событий в следующем году.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в 2023 году ВСУ не смогут освободить все оккупированные территории. Для этого нужно минимум 2-3 года.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает вариант "бесконечной войны" с Россией.

Российский правозащитник Марк Фейгин вместо этого считает, что в 2023 году война, с высокой вероятностью, закончится поражением РФ.