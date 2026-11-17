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«Крым де-факто оказался в блокаде»: удар по мосту обернется для России серьезными проблемами
Крымский мост больше не имеет для Владимира Путина прежнего символического значения, но его повреждение остается серьезным ударом по военным возможностям России.
Удар Сил обороны 17 ноября по Крымскому мосту имеет не только символическое, но и весомое практическое значение. Сама переправа около года не имеет для диктатора Путина статуса «сакральной».
Об этом журналист и аналитик Вадим Денисенко написал в Facebook.
Удар по Крымскому мосту 17 ноября: мнение аналитика
По словам эксперта, российский диктатор сейчас находится в другой виртуальной реальности, где он превращается в «третий полюс мира» и уничтожает НАТО.
Несмотря на это, Москва постоянно угрожала уничтожением мостов через Днепр в ответ на украинские удары по Крымскому мосту. Однако, как отметил Денисенко, россияне принялись атаковать переправы первыми.
«Крым, де-факто оказался в блокаде. Паромов нет, железной дороги нет. Есть только дорога смерти через, так называемый, сухопутный коридор. То есть, там реально будет очень плохая ситуация», — пишет Денисенко.
Денисенко прогнозирует, что в российском информационном пространстве Крым, Севастополь и другие оккупированные территории Украины просто исчезнут из повестки дня.
Такую тактику Кремль уже применял в отношении Курской области во время украинской операции и в отношении Белгорода во время блекаута, тогда как украинских информационных ресурсов пока не хватает, чтобы перебить эту тишину.
«Удар по мосту повлияет на военную логистику УВ Днепр. И не позволит россиянам усилить военные действия на этом направлении. При этом ограничения Starshield, к сожалению, ограничивают наши возможности кошмарить трассу „новороссия“», — добавил Денисенко.
Крымский мост: последние новости
Напомним, в результате вчерашней атаки 16 ноября Крымский мост получил повреждения дорожного покрытия по меньшей мере в двух местах, а его арочная конструкция изогнулась примерно на 15 градусов.
Из-за деформации арки специалисты предполагают снижение несущей способности судоходного пролета, что будет ставить под угрозу дальнейшие расчетные нагрузки.
Несмотря на то, что российские власти называют повреждения незначительными и обещают скорое восстановление, оккупационная администрация после инцидента серьезно испугана и жалуется на дефицит ПВО.