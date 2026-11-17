Удар по Крымскому мосту 17 ноября / © Telegram / Сергей Стерненко

Реклама

Удар Сил обороны 17 ноября по Крымскому мосту имеет не только символическое, но и весомое практическое значение. Сама переправа около года не имеет для диктатора Путина статуса «сакральной».

Об этом журналист и аналитик Вадим Денисенко написал в Facebook.

Реклама

Удар по Крымскому мосту 17 ноября: мнение аналитика

По словам эксперта, российский диктатор сейчас находится в другой виртуальной реальности, где он превращается в «третий полюс мира» и уничтожает НАТО.

Реклама

Несмотря на это, Москва постоянно угрожала уничтожением мостов через Днепр в ответ на украинские удары по Крымскому мосту. Однако, как отметил Денисенко, россияне принялись атаковать переправы первыми.

«Крым, де-факто оказался в блокаде. Паромов нет, железной дороги нет. Есть только дорога смерти через, так называемый, сухопутный коридор. То есть, там реально будет очень плохая ситуация», — пишет Денисенко.

Денисенко прогнозирует, что в российском информационном пространстве Крым, Севастополь и другие оккупированные территории Украины просто исчезнут из повестки дня.

Такую тактику Кремль уже применял в отношении Курской области во время украинской операции и в отношении Белгорода во время блекаута, тогда как украинских информационных ресурсов пока не хватает, чтобы перебить эту тишину.

Реклама

«Удар по мосту повлияет на военную логистику УВ Днепр. И не позволит россиянам усилить военные действия на этом направлении. При этом ограничения Starshield, к сожалению, ограничивают наши возможности кошмарить трассу „новороссия“», — добавил Денисенко.

Крымский мост: последние новости

Напомним, в результате вчерашней атаки 16 ноября Крымский мост получил повреждения дорожного покрытия по меньшей мере в двух местах, а его арочная конструкция изогнулась примерно на 15 градусов.

Из-за деформации арки специалисты предполагают снижение несущей способности судоходного пролета, что будет ставить под угрозу дальнейшие расчетные нагрузки.

Несмотря на то, что российские власти называют повреждения незначительными и обещают скорое восстановление, оккупационная администрация после инцидента серьезно испугана и жалуется на дефицит ПВО.

Реклама

Новости партнеров