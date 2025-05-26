"Крым должен стать непригодным для России": генерал США рассказал, как Украина может его вернуть

Крымский мост.

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Украина не должна уступать ни один клочок своей территории, а особенно Крым, который имеет исключительно важное географическое значение.

Об этом заявил генерал Бен Ходжес в интервью Radio NV, подчеркнув, что именно ради этого полуострова в свое время Екатерина II начала его аннексию и именно поэтому он остается ключевым в нынешней войне.

"Я верю, что Украина вернет Крым. И когда это произойдет – это сломает Россию изнутри", – сказал Ходжес.

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Он считает, что на дипломатию полагаться не стоит, ведь Путин не согласится ни на один формат, предусматривающий потерю Крыма. Зато украинское военное руководство, по мнению генерала, действует стратегически грамотно.

Что касается тактики, Ходжес отметил, что Крым нужно полностью изолировать:

уничтожить Керченский мост;

сорвать логистику;

сделать невозможным использование полуострова для базирования российских самолетов, кораблей и армии.

Это, по его словам, может быть достигнуто высокоточными ударами, спецоперациями и диверсиями.

"Десантная операция пока нереальна - современная война с дронами и дальнобойным оружием не позволит. Но ВСУ найдут путь. Не в этом году, возможно, и не в следующем, но это произойдет", - добавил он.

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Ходжес подчеркнул, что Крым — это не только символика, но и суверенитет и будущее экономики Украины.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен.