"Крым – это ловушка для россиян": эксперт объяснил, как заставить оккупантов бежать с полуострова

Эксперт уверенно заявляет, что освобождение Крыма и бегство оттуда россиян — не такая уж недостижимая цель, как кажется сейчас.

Крым стал для российских оккупантов ловушкой, о чем свидетельствуют недавние удары по Крымскому мосту, мостам возле Чонгара и Геническа.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан "24 канала".

"Крым для россиян – это ловушка, мешок, котел. Как угодно можно называть. Это гиблое место для любой армии, которая пытается противостоять наступающей с материка армии. Вариантов удержаться с военной точки зрения там нет никаких", – уверяет Свитан. .

Очередной "жест доброй воли"

По его мнению, как только Силы обороны перебьют Крымский мост, выйдут в Армянск, уничтожат Чонгарский мост и будут держать под огневым контролем выход из Арабатской стрелки, то у россиян найдется только один выход – "жест доброй воли" и бежать в Россию вплавь.

Крымский мост после удара 17 июля / Фото: Associated Press

"Как только мы начнем форсирование Днепра, пройдем 20-30 километров в сторону Азовского побережья, российское командование примет решение о выводе войск из котла, который намечается вблизи Мелитополя, Токмака или Энергодара", — считает Свитан.

Эксперт предполагает, что россияне перебросят эти войска, чтобы попытаться закрепиться на Донбассе.

Сколько РФ сможет оборонять Крым

По словам Свитана, чтобы полностью выбить окупантов с учетом подвоза боеприпасов нужно полтора – два месяца, чтобы оккупанты приняли решение о выходе с территории Крымского полуострова. Достаточное количество авиации могло бы ускорить освобождение полуострова, подытожил эксперт.

Как РФ будет бежать из Крыма

По мнению Свитана, российская армия будет бежать с полуострова на паромах или больших десантных кораблях. Летчики выведут всю авиацию. Сухопутные войска вероятно бросят на "гибель", чтобы задержать Силы обороны.

"Они понимают, что тогда нам нужно будет несколько месяцев зачищать Крым, чтобы потом выйти в сторону Донбасса. Поэтому они могут прибегнуть к такой операции – бросить россиян в Крыму", – предположил Свитан.

Напомним, что 6 августа ВСУ нанесли удары по мосту, соединяющему оккупированные Геническ и Арабатскую стрелку, и мосту возле Чонгара.

А в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы. В ГУР заявили, что украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву.

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