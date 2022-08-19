"Крым — это Украина": США поддерживают удары ВСУ по оккупированному полуострову

В Белом доме не возражают против применения оружия, получаемого Украиной, для нанесения ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.

США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на территории Крыма для самообороны.

Такую позицию высказал высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает издание Politico.

По словам неназванного представителя Белого дома, США поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми. Он подчеркнул, что принятие решений командованием ВСУ по применению оружия на суверенной украинской территории по определению является самообороной.

"Крым — это Украина", — добавил чиновник.

Напомним, в четверг, 18 августа, во временно оккупированном Крыму сообщили о мощных взрывах в районе российской авиабазы "Бельбек".

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