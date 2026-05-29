Крым и Донбасс под прицелом: ВСУ "поджарили" пункты управления армии РФ, 18 оккупантов отправили в ад

В ночь на 28 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

«В частности, поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов „СТ-68“ (Феодосия, ТОТ АР Крым). РЛС „СТ-68“ предназначена для выявления, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника. Также поражены пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового Донецкой области.

Среди прочего, 27 мая был поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковеевки Донецкой области. Подвержено уничтожение объекта — по предварительным данным безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих.

Напомним, в ночь на 27 мая был поражен нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

