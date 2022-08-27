"Крым имеет "сакральное" значение, за него готовы будут бороться даже российские оппозиционеры" — Бабченко

По мнению журналиста, россияне готовы отдать Донбасс, но за Крым будут воевать все.

Временно оккупированный полуостров Крым имеет "сакральное" значение для россиян, за него в России готовы будут бороться даже оппозиционеры.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал военный журналист Аркадий Бабченко.

"Крым – это сакральная земля для россиян. Не в том смысле, что она какая-то сакральная в их России. Нет. Вот Крым для них – это неотъемлемая часть России. И нападение на Крым они будут воспринимать как нападение на Россию. Нападение на Крым для них будет тем же, что нападение на Белгород, на Питер или на матушку-Москву", – считает Бабченко.

По словам журналиста, ракетные удары по Крыму, вероятнее всего, не обусловят резкой реакции в российском обществе. Но это, по всей вероятности, существенно повысит риск применения Россией ядерного оружия.

"В случае сухопутной операции мы снова возвращаемся к вопросу, а применит ли Путин ядерное оружие. Вот здесь этот вопрос возникает с новой силой. И я думаю, что вероятность этого повышается очень сильно. Потому что за Крым они действительно будут готовы воевать уже все. Они будут готовы отдать Донбасс, они говорят, что "надо подружиться с Украиной, уйти из Украины, надо вывести оттуда войска, то, что мы творили в Буче, — это плохо", но за Крым они готовы воевать действительно все. Наденут шинель, и, если в поход труба позовет, все – как один. Все либералы, оппозиционеры", – сказал журналист.

Он предположил, что за Крым будет бороться даже находящийся в колонии строгого режима российский оппозиционер Алексей Навальный.

Бабченко подчеркнул, что для россиян Крым – "единственная точка бифуркации". Потерю, например, Херсона, по его мнению, российские власти даже не станут населению объяснять.

"Донбасс – они могут отдать, проиграть, уйти оттуда. Это их не колышет абсолютно. Слышит кошка, чье мясо съела. Да? – не получилось – ушли. Да и черт с ним. Разговоры о защите русских людей.. Ну, не смешите меня. А вот Крым – это для них сакральное. К тому же для всех", — резюмировал военный журналист.

Напомним, после "хлопка" в Крыму Россия боится новых ударов по военным объектам, расположенным на аннексированном полуострове. Для этого она начала выводить свою авиацию из Крыма.

Читайте также: