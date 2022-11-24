Крым может стать природным котлом для оккупантов: эксперт описал расположение полуострова

По мнению Виктора Ягуна, отойти из Крыма и спастись захватчикам будет очень сложно.

Временно оккупированный полуостров станет природным котлом для российской армии. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым.

Об этом сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "24 канала".

По словам Ягуна, более-менее нормально вывести свои войска смогли лишь немецкая и румынская армии. Возможно, у них была хорошо отлажена логистика. Несмотря на все потери, они достойно вышли из Крыма в 1944 году.

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"Если вспомнить гражданскую войну, когда белая гвардия с залетами выходила, и когда туда украинские войска заходили под руководством Болбочана, и в 1941 году, когда советская армия бросила своих бойцов в Керчи и в Севастополе – все это происходило именно таким образом", – пояснил генерал -майор запаса СБУ.

Ягун отмечает, что Крым – это действительно котел, отойти и спастись захватчикам будет очень сложно.

"Логистики вывода войск, кроме Крымского моста, нет. Если он будет разрушен, они (оккупанты – ред.) просто остаются в природном котле. Непонятно, как оттуда будут выбираться россияне. Однако это не должно нас волновать, потому что главная задача – вернуть свою территорию", – резюмировал Виктор Ягун.

Напомним, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму: строят оборонительные полосы на подступах к полуострову.

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