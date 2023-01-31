"Крым нам вернут": Буданов сообщил вероятные сроки освобождения оккупированного полуострова

Буданов убежден, что Путин говорит о ядерном ударе, потому что это его тактика устрашения.

Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией украинский Крым до лета 2023 года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Washington Post.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – высказался Буданов.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что вхождение украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать Путина применить ядерное оружие, Буданов сказал: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится".

По словам начальника украинской разведки, если Путин пойдет на ядерный удар, это приведет не просто к военному поражению России, а ее распаду.

"Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Задача ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают", – заявил Буданов.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что временно захваченный Россией Крым является решающим полем битвы в войне. Украина не будет в безопасности пока Россия контролирует этот полуостров.

По данным заместителя начальника ГУР Минобороны генерал Вадима Скибицкого, российские захватчики готовятся к обороне в оккупированном Крыму и проводят фортификационные работы.

Ранее в Крымской правозащитной группе сообщили, что с 2014 года аннексированный полуостров россияне готовили как плацдарм для нападения на Украину. После аннексии украинского полуострова оккупационные власти начали строить военную инфраструктуру и проводить призывные компании.

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