"Крым нас ждет еще в этом году": полковник ВСУ в запасе дал неожиданный прогноз

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан считает, что освобождение оккупированного Крыма начнется еще до конца 2022 года.

Об этом он сказал в комментарии "Радио НВ"

"Мы постоянно видим в отчетах нашего Генштаба то, что идет проработка Каховки и Новой Каховки армейской артой. А это говорит о том, что готовятся определенные действия по зачистке агломерации. От Новой Каховки до Армянска, до Крыма чуть более 70 км, один танковый переход. Крым нас ждет. И Крым нас ждет еще в этом году", — объяснил Свитан.

Анексированный Крым: что известно

Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым и провела там фейковый "референдум" за присоединение к своему составу. Украина все эти годы стремилась вернуть полуостров по дипломатическому пути, однако Россия 24 февраля начала полномасштабную войну. Тогда впервые заговорили об освобождении Крыма военным путем.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что оккупированный Крым будет освобожден военным путем. Произойдет это в 2023 году. Президент Зеленский в декабре сообщил, что ВСУ пока не разрабатывают операции по освобождению Крыма, однако украинцы хотят вернуть незаконно аннексированные территории.

Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснял, что Крым станет сплошной зоной боевых действий, поскольку россияне просто так не вернут украинскую территорию.

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