Крым освободим - и у нас будет много работы: военный эксперт о заявлениях Буданова

Он говорит, если брать футбольный матч, мы на 75-й минуте до завершения войны. В то же время, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник говорит, что Украине нужно в 10 раз больше оружия для того, чтобы закончить войну уже в этом году.

На каком Украине этапе и насколько сегодня украинское войско готово к контрнаступлению, рассказал в студии ТСН в рамках телемарафона военный эксперт Владислав Селезнев.

“Здесь я должен согласиться с выводом Буданова. Очевидно, что он, как военное должностное лицо, как руководитель военной разведки, знает гораздо больше, чем широкие массы. Но я очень волнуюсь, чтобы не произошло так, что мы выйдем на формат овертайма — то есть два дополнительных тайма по 15 минут. Что касается заявлений генерала Буданова вообще, то, конечно, они меня вдохновляют, потому что освобождение от российских захватчиков моего родного Крыма открывает для меня возможности, потому что слишком много дел за эти 9 лет накопилось у меня лично. Конечно, проведение стабилизационных мероприятий в Крыму связано с поиском местных коллаборантов, выявлением диверсионно-разведывательных групп врага и восстановлением спокойной жизни в Крыму. У всех нас будет много работы в ближайшие несколько лет”, — подчеркнул Владислав Селезнев.

По его словам, Буданов очень редко совершает ошибки в своих прогнозах. Более того, если ему задают вопрос в формате делает ли он прогнозы, то он отвечает, что делает выводы на основании того пласта информации, которой владеет.

"Кстати, Буданова всегда поддерживает в его оценках американский генерал Бен Годжес. Он не нуждается в отдельном представлении, потому что более известного военно эксперта на сегодняшний день нет. Курт Волкер также уверен в том, что украинская армия способна освободить Крым от врагов, но при условии, для всех очевидного, — то самое оружие, о котором говорит бывший посол Украины в Германии Мельник", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что у фюрера Путина может быть до четырех двойников. Живого диктатора видели только по телевидению.

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