Крым освободить легче, чем Донбасс: Жданов прокомментировал заявление генерала Ходжеса о контрнаступлении ВСУ

При наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс — в следующем году или даже раньше. Об этом в комментарии "Укринформу" сказал экскомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов отметил, что в Украине об этом говорили раньше Бена Ходжеса.

"Действительно, Крым гораздо легче освободить, чем Донбасс. Потому что Крым — это полуостров. Все будет зависеть от наличия вооружения с дальностью применения от 150 до 300 км", — отметил эксперт.

Если Украина возвращает Крым в статус полуострова, а именно перебивает крымский мост как артерию поставок военного обеспечения РФ, далее при наличии таких ракет ВСУ повторяют херсонскую операцию.

"Мы планомерно начинаем выносить все военные объекты и будем бить до тех пор, пока не поднимут белое знамя. А когда они это сделают, мы спокойно заходим в Крым", — добавил Жданов.

С Донбассом, по его словам, будет гораздо сложнее, поэтому причина — прямая граница с РФ.

"Даже если мы разнесем железную дорогу, что для них самое главное, основные автомобильные пути, остаются до грунтовых дорог. На Иловайск россияне шли колоннами по грунтовым дорогам и формировали кольцо вокруг наших войск. Там может сыграть ключевую роль именно ситуация, которая была в Харьковской области. Повторим мы ее или нет — трудно спрогнозировать. Но мы будем пытаться. Я имею в виду каскадный обвал фронта", — сообщил Жданов.

По его словам, если есть прорывы обороны и хотя бы какая-то часть войск будет возвращена в хаос и панику и побежит с позиций, это может повлечь за собой массовое бегство и покидание позиций и техники.

"Тогда мы выходим на границу. Как только мы это делаем, нам сразу нужно приглашать официально иностранных наблюдателей и ставить у каждого пограничного столбика офицера ОБСЕ", — добавил он.

Напомним, генерал США Бен Годжес накануне показал план и карту освобождения Крыма. Он заявил о необходимости предоставления Украине всего необходимого вооружения для того, чтобы освободить захваченный Крым.

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