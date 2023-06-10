"Крым под угрозой": британский аналитик назвал "амбициозные и опасные" цели ВСУ

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления могут совершить три "амбициозных и опасных" атаки на российские позиции. Одна из них поставила бы под угрозу войска РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом в эфире Sky News рассказал аналитик по обороне и безопасности, доцент Института стратегии и безопасности Эксетерского университета (Британия) Майкл Кларк.

Так, по его словам, речь идет об Орехове в Запорожской области, участках фронта к северу и югу от Бахмута, откуда уже идет продвижение ВСУ, а также район Великой Новоселки неподалеку от Угледара.

"Самое интересное в Орехове... Там шла большая битва", — сказал он, добавив, что Украина "неизбежно потеряла" часть западных танков.

Он отметил, что украинские военные пытаются пройти "амбициозным и опасным" маршрутом на юг, к "жестокой обороне" России в Токмаке и дальше в Мелитополь Запорожской области.

По мнению Майкла Кларка, украинские военные могут "взять на себя "лучше всего" с российской обороны, чтобы разделить свой сухопутный мост пополам и изолировать вражеские силы на западе региона. Это поставило бы под угрозу пребывание оккупантов в Крыму, ведь позволило бы Украине наносить удары по врага на полуострове.

"Это самая амбициозная и опасная вещь, которую они могут попробовать. Мы еще не знаем, действительно ли они идут на это, но они настойчивы", — отметил профессор Кларк вероятные намерения ВСУ.

Он предположил, что украинские военные могли умышленно вынудить Россию ввести дополнительные силы в этот район, предоставляя себе важную разведывательную информацию о том, с чем они имеют дело.

"Возможно, это не главный толчок, но они точно убеждают россиян, что они серьезно относятся к Орехову. Украинцы могут увидеть, как отреагируют россияне, прежде чем решат, куда действительно вкладывать свои силы", — считает эксперт.

Напомним, по данным ISW, контрнаступление ВСУ происходит по четырем направлениям.

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