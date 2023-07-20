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Крым подвергся атаке БпЛА: оккупационные власти заявили о поврежденных административных зданиях

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Крым подвергся атаке БпЛА: оккупационные власти заявили о поврежденных административных зданиях

В Крыму повреждены 4 административных здания

Погибла девочка-подросток, сообщают местные "власти".

В ночь на четверг, 20 июля, временно оккупированный Крым оказался под атакой БпЛА.

Об этом сообщает так называемый "председатель" полуострова Сергей Аксенов.

Он заявил, что в результате атаки БпЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. Также, по его словам, погибла девочка-подросток.

Ранее мы сообщали, что россияне совершили очередную массированную атаку Украины. Сейчас известно о 18 пострадавших, в том числе 5 детях, среди которых есть младенец.

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Дата публикации
Просмотры
3374
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