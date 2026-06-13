Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

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Временно оккупированный Крым продолжает играть немаловажную роль в военной логистике РФ.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, поражение российских военных объектов в Крыму позволяет расширять зону контроля Украины в Черном море. В то же время, на самом полуострове остается большое количество важных военных целей.

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«Не следует забывать, что Крым — это о Новороссийске, это о пути продвижения этих средств, которые поражают, в частности, и там объекты… Все это летит фактически тоже через Крым. Это, конечно, и о контроле Черного моря, это находящаяся там авиация — пять аэродромов, напоминаю. Да, некоторые из них уже фактически не активны, но все равно авиация в небе над Черным морем 24 на 7 работает», — сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока оккупанты имеют доступ к горючему и могут использовать аэродромы на полуострове, они будут продолжать применять эти возможности для ведения боевых действий.

«Конечно, не следует забывать, что Крым — это пусковая площадка. „Искандер-М“ оттуда летит в глубь Украины, по Киевщине, в частности, противокорабельные комплексы — „Бал“, „Бастион“ — которые используются по факту тоже в режиме баллистики. Поэтому да, целей там хватает», — добавил военный.

Спикер ВМС также отметил, что украинские силы регулярно наносят удары по российским системам ПВО и другим военным объектам, которые прикрываются эшелонированной противовоздушной обороной на территории оккупированного Крыма.

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Ранее сообщалось, что продолжение украинских ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму может осложнить подготовку России к наступательным операциям.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины ведут системную работу по ликвидации российских логистических путей во временно оккупированном Крыму.

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