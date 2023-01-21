"Крым — решающая территория": генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ освободят полуостров

Военный назвал ключевое условие освобождения Крыма летом 2023 года.
Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
Об этом Ходжес заявил в интервью NV.
"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — сказал он.
Он также напомнил, что временно оккупированный остров является решающей для Украины территорию в войне с РФ.
"Украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще в восторге тем, как они ведут эту военную кампанию, какой их подход — основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым – решающая территория для вас", — добавил он.
Напомним:
- глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию. По его словам, оно может быть в ВСУ до первых месяцев 2023 года.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем 2023 года.
- майор армии США в отставке Джон Спенсер считает, что с военной точки зрения у Украины есть шансы деоккупировать полуостров Крым.
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