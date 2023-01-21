"Крым — решающая территория": генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ освободят полуостров

Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

Об этом Ходжес заявил в интервью NV.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — сказал он.

Он также напомнил, что временно оккупированный остров является решающей для Украины территорию в войне с РФ.

"Украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще в восторге тем, как они ведут эту военную кампанию, какой их подход — основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым – решающая территория для вас", — добавил он.

Напомним:

Украина освободит Крым до конца августа, но есть условия – Ходжес

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