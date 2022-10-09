"Крым станет оперативным "котлом" и попадет в окружение" — военный эксперт о наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины превратят Крым в "котел", поскольку недавний взрыв на мосту обуславливает следующую эпоху, предваряющую освобождение Крыма.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник в запасе Роман Свитан, пишет УНИАН.

Так, по словам эксперта, мост – это единственная артерия, соединяющая материковую Россию и оккупированный Крым, что позволяло поставлять большие объемы военных поставок для войны, в том числе на юге Украины. Однако после взрыва на Крымском мосту количество этих поставок уменьшится.

"Российское руководство будет принимать во внимание, что такие акты могут повториться. Крымский мост будет полностью уничтожен. Крым как таковой станет оперативным "котлом", попадет в оперативное окружение. То есть мы перережем подходы к Крыму. И уже после этого российское командование будет принимать решение о целесообразность продления сухопутной операции в Херсонской и Запорожской областях... Это все мы увидим в ближайшее время", - резюмировал Свитан.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией, раздался мощный взрыв.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по случаю чрезвычайного происшествия.

Впоследствии в РФ сообщили о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, взрыв устроили сами россияне. Взрыв стал следствием противостояния между ФСБовцами и российским Минобороны.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что взрыв на Крымском мосту существенно не повлиял на его использование, поскольку, по данным россиян, уже через сутки они возобновили железнодорожное сообщение. По его словам, возможность доставки вооружения и тяжелой техники продолжается.

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