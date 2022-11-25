Крым станет следующей стадией войны: эксперт объяснил, когда ВСУ смогут зайти на полуостров

Самой горячей точкой на фронте остается Донбасс, но не менее важное направление – Крымское.

Возвращение Крыма Украине станет следующей стадией в войне. Преградой для нас сейчас там является Черноморский флот.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный эксперт Игорь Козий.

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По его словам, кроме ситуации в Донецкой и Луганской областях, следует также следить за происходящим в Крыму и на севере Украины. Самой горячей точкой на фронте остается Донбасс — россияне наступают и пытаются проводить наступательные действия в Луганской области. Однако отпор им дают украинские военные.

При этом в Крыму готовятся будущие операции.

"Это будет следующая стадия. Сегодня преградой для нас на полуострове является Черноморский флот России. Вся инфраструктура построена вокруг него. И нам нужно уничтожать российские корабли, являющиеся носителями ракет. Их уничтожение будет означать, что Россия сможет только плавать по Черному морю, но не сможет причинять вред. Также вопрос — есть ли у России резервы, которые она сейчас готовит. Также важен вопрос с усилением санкционного контроля. Прежде всего относительно Ирана и комплектующих для их дронов, которые производят в США и Европе. Надо сфокусироваться на этом вопросе", — подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что вероятность наступления с севера есть. Однако насколько она реалистична – зависит от разведывательного и контрразведывательного сообщества.

"Насколько сейчас эта угроза большая – сложно сказать. Это знает лишь ограниченный круг лиц в государстве", – подчеркнул Игорь Козий.

Напомним, что рупор Кремля и пресс-секретарь Путина Песков удивлен тем, какие намерения Украина имеет относительно возвращения Крыма.

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