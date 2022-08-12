Крым – уже не безопасный тыл: в разведке Британии сообщили о падении мощностей авиации РФ после взрывов

В результате взрывов на военном аэродроме "Саки" в Крыму упали мощности российской морской авиации. Теперь РФ не будет считать оккупированный полуостров своим "безопасным тылом".

В то же время аэродром может оставаться пригодным для использования, несмотря на взрывы.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Сети.

"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым не воспринимается как безопасный тыл", – говорится в заявлении ведомства.

В британском Минобороны также отметили, что хотя не известна причина взрывов на аэродроме, зафиксированные на видео очевидцев крупные грибовидные облака могут свидетельствовать о результате детонации четырех незакрытых складов боеприпасов.

В ведомстве оценили, что во время взрывов могли быть уничтожены или существенно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER.

"Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации, несмотря на разгром", – сообщили в британской разведке.

Там также считают, что потеря восьми боевых самолетов – незначительная доля от общего авиапарка, доступного России для ведения войны. Однако в основном аэродром "Саки" использовался как база для авиации Черноморского флота РФ.

Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки". Это может быть самой большой потерей военной авиации РФ в течение одного дня со Второй мировой войны.

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