Крым уже не является недостижимым — эксперт рассказал, какие цели смогут поражать ВСУ с новым оружием

Россия уже показала все возможности своего вооружения в 2022 году. Ничего нового, что могло бы сравниться со Storm Shadow, у нее нет. Поэтому следует ожидать от страны-агрессорки определенных диверсий.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, временно оккупированный полуостров Крым в вопросах ракетного вооружения для нас уже не является недостижимым: “Например, мы без проблем можем достать до бухты Севастополя именно благодаря ракете Storm Shadow. Временно оккупированный полуостров Крым для нас сейчас в вопросах ракетного вооружения не достижим. Это касается не только полуострова, но и, например, окрестностей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. В значительной степени расширяет возможности ракетного вооружения, не говоря уже о перспективе Крымского моста, ожидавшего феерических событий”.

В Storm Shadow все же более высокая эффективность, чем у ATACMS, подчеркнул эксперт: “Последние имеют гораздо большую скорость, чем Storm Shadow, в которых она даже не достигает 1000 км/ч. Некоторые модификации ATACMS могут превышать 3 маха скорости.

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Казалось бы, это отличный показатель, отметил Александр Коваленко: «Но нет, дело в том, что именно российские средства ПВО, например С-400, имеют в своих функциях возможность перехвата баллистических целей. В данном конкретном случае перехват ATACMS более вероятен, чем перехват Storm Shadow. Поэтому ATACMS – дорогостоящая ракета, которая может с большой вероятностью быть перехвачена российским ПВО”.

Эксперт считает, что, наверное, именно по этой причине Соединенные Штаты не предоставляют ATACMS Украине, чтобы, например, не дискредитировать свой тип вооружения: “Ведь если россияне собьют эту ракету, у них начнется целый карнавал, потому что был уничтожен ATACMS. Поэтому они избегают этой малой дискредитации собственной репутации. Американцы действуют осторожно и делают ставку именно на более эффективное в данном случае вооружение”.

В Кремле уже отреагировали на британские ракеты. Однако все, что Россия могла показать по своему ракетному вооружению, она уже показала в 2022 году, прокомментировал военный обозреватель. Ничего нового в России нет, что могло бы сравниться со Storm Shadow. Например, всем известно, как справился с "Кинжалом" Patriot. Если говорить об оборонных возможностях, то в этих вопросах она логична», – добавил он.

Все параметры систем, которые находятся на защите воздушного пространства России или временно оккупированных российскими войсками территориях, известны, отметил Коваленко. “Соответственно, мы можем оценивать, какова вероятность перехвата этой ракеты данными средствами. А если говорить о каких-то гибридных угрозах, здесь могут быть довольно разные сценарии. Россия может даже таким образом провести определенную диверсию, например, на некоторых чувствительных объектах ЕС, например, подводных линиях связи коммуникаций, размещенных на дне морей, как в Балтийском море, так и соединяющих ЕС с Соединенными. Штатами», — прокомментировал эксперт.

Напомним, полученные Украиной дальнобойные ракеты Storm Shadow могут достигать территории оккупированного Крыма и даже за пределы государства. Об этом свидетельствуют данные на карте, опубликованной советником Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро.

Авиационный эксперт рассказал, что Украина может применять ракеты Storm Shadow из самолетов СУ-24, находящихся на вооружении Воздушных сил ВСУ.

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