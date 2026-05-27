Крым в изоляции, а юг трещит: российские военкоры забили тревогу из-за новой тактики ВСУ

Новая тактика ВСУ ломает фронт на юге и отрезает Крым

В последнее время Украина все чаще навязывает врагу свои условия ведения боевых действий, а массированные атаки РФ на Киев западные эксперты называют актом отчаяния, которым Владимир Путин пытается скрыть от российского общества реальные проблемы своей армии.

О том, как инновационная тактика ВСУ создает предпосылки для обрушения Южного фронта, пишет немецкое издание Welt.

Паника среди оккупантов и разрушение логистики

Российские военные блоггеры начинают бить тревогу из-за критической ситуации на юге Украины. В частности, известный российский Telegram-канал Rybar жалуется, что с начала мая украинские силы существенно усилили удары беспилотниками по транспорту, поставляющему разные грузы в Херсонскую и Запорожскую области, а также в оккупированный Крым. Из-за таких действий остров уже сталкивается с дефицитом определенных товаров и вынужден ограничивать продажу горючего.

Кроме постоянных дроновых атак, систематические удары испытывает российская железнодорожная сеть, которая является основой вражеских линий снабжения. Блоггеры признают, что Украине фактически удалось установить огневой контроль над всем сухопутным коридором между Россией и Южным фронтом, что серьезно подрывает боеспособность оккупационной армии в этом регионе. Западные аналитики отмечают, что регулярные украинские удары глубоко в тыл россиян стали наиболее заметным тактическим нововведением в войне за последние месяцы.

Выход из позиционной войны и преимущество в инновациях

Американский институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете констатирует начало «новой фазы войны». По данным аналитиков, с 2023 года обе стороны находились в состоянии позиционной войны, где Россия несла бешеные потери из-за постоянных пехотных штурмов — до 35 тысяч солдат ежемесячно. Оккупанты уже около пяти месяцев не способны полноценно компенсировать эти потери новыми рекрутами. В то же время украинские силы активно меняют правила игры: российские территориальные достижения приближаются к нулю, а ВСУ с середины февраля возвращают под свой контроль больше территорий, чем враг успевает захватить.

ISW фиксирует успешные попытки украинцев преодолевать так называемые зоны смерти и проводить локальные механизированные контратаки. Этому способствует ряд важных факторов: совершенствование украинского военного искусства, переход армии в корпусную структуру в начале 2025 года и внедрение инновационной боевой информационной системы, объединяющей разведку и целеуказание в реальном времени вдоль всей линии фронта. Кроме того, украинские силы получили локальное преимущество в дронах и успешно истребляют российскую ПВО, что открывает возможности для более глубоких ударов по инфраструктуре страны-агрессорки.

«Украинские силы опережают Россию в способности к инновациям, как в вопросах военных технологий, так и в интеграции этих новых технологий в эффективные оперативные концепции, которые могут помочь украинским вооруженным силам вырваться из позиционной войны», — заключают эксперты ISW.

Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг добавляет, что главной причиной возвращения Украиной стратегической инициативы является способность ее командования невероятно быстро адаптироваться к новым условиям на поле боя. В то же время, специалисты предупреждают: это преимущество может оказаться временным, поскольку враг также пытается учиться, поэтому западные партнеры должны максимально поддержать ВСУ именно сейчас, чтобы помочь им реализовать масштабный прорыв ослабленного Южного фронта.

Напомним, в ОПУ не исключают, что остановка войны и отмена военного положения возможны уже осенью. Если летнее наступление России на Купянск и Малую Токмачку окончательно провалится, еще до конца года Украина сможет заморозить фронт.

