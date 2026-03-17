Крым в огне: ССО разгромили пункт управления ракетными комплексами РФ (видео)

Удар ССО по объекту российской армии в оккупированном Крыму / © Силы специальных операций ВСУ

Украинские Силы специальных операций провели серию ночных ударов Middle-strike по объектам врага в оккупированном Крыму и на Запорожье. Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированные системы ПВО и склад боеприпасов.

Об этом сообщили в телеграм-канале ССО.

В ночь на 17 марта подразделения Middle-strike Сил спецопераций нанесли удары по военным объектам противника в Крыму и в Запорожской области.

В районе Верхнекурганного был поражен пункт управления ракетными комплексами и мобильная огневая группа врага. В Школьном дрон ССО уничтожил замаскированный элемент зенитно-ракетной системы С-400.

В населенном пункте Терпенье на Запорожье под удар попал склад боеприпасов российской 58-й общевойсковой армии.

Как отметили в ССО, удары Middle-strike направлены на вражеские объекты на оккупированных территориях Украины.

Там также пояснили, что системное поражение эшелонированной ПВО противника существенно ослабляет его возможности контролировать воздушное пространство и прикрывать собственные силы.

Дата публикации 14:31, 17.03.26

К слову, 14 марта в оккупированном Должанске Луганской области прогремели взрывы на вражеском складе боеприпасов. По словам советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, после «прилета» началась детонация и пожар. Вероятно, было поражено место хранения ракет к ПВО. Последствия уточняются.

А в ночь на 17 марта дроны атаковали 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Сообщается о попадании в первый цех стратегического предприятия, где обслуживают военную авиацию, в частности самолеты Ил-76 и двигатели к ним. По предварительным данным, под ударом могли оказаться редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.