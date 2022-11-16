Крым все больше становится похожим на ловушку для России: Ходжес объяснил почему

Экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что оккупированный Крым становится все более похожим на ловушку для России.

Об этом Ходжес рассказал в интервью НВ.

"Украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки, поэтому, например, Крым все больше становится похожим на ловушку для России", – объяснил генерал-лейтенант.

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Он также обратил внимание, что после повреждения Крымского моста в России в разы снизилась возможность поддерживать свою армию на юге Украины.

"Все остальные способы обеспечения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря до Мариуполя, а затем на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены к одной, по факту, дороге", — пояснил Ходжес.

Он добавил, что одновременно подкрепление должно измеряться в тысячах бойцов свежего контингента и ресурсах, необходимых как для войны, так и для содержания гражданских на оккупированных территориях.

"Конечно, что-то они (россияне – ред.) могут доставить кораблями, но все это очень ненадежно", – отметил экс-командующий войсками США в Европе.

Напомним, ранее Ходжес заявил, что Украина может освободыть Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма.

Издание Financial Times писало, что после освобождения Херсона украинские военные смогут взять под огневой контроль три важных дороги, в частности в Крым, откуда оккупанты поставляют технику и боеприпасы.

Отметим, 9 ноября стало известно, что российские захватчики роют окопы на севере Крыма. Однако советник Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что это не поможет врагу.

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