"Крым является важнейшей частью войны": Ходжес призвал союзников предоставить Украине больше вооружения

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение, в том числе и для того, чтобы освободить оккупированный Крым. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не намерен проводить переговоры с Украиной.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Крым является важнейшей частью этой войны. Мы не должны давить на Украину согласиться на такие условия, при которых Россия будет контролировать Крым, а Украина никогда не будет в безопасности, не сможет отстроить свою экономику так долго, пока Россия будет оккупировать Крым. Соединенные Штаты и наши союзники должны предоставлять все необходимое для Украины, чтобы освободить Крым. Я считаю, что это возможно и до конца лета Крым может быть свободным, если мы предоставим те вещи, которые необходимы, например высокоточное оружие дальнего радиуса действия", — отметил он.

Бен Ходжес также подчеркнул, что истребители, в частности, F-16 помогут не только уничтожить транспортную сеть, изолировать Крым, наносить удары по российским базам в Крыму, но также могут помогать наземным наступлениям украинских Вооруженных сил, которые, по его мнению, начнутся в конце весны.

"Я считаю, что пилотов нужно начать тренировать уже сейчас", – прокомментировал Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант США также отметил важность увеличить скорость поставки оружия Украине.

"Чтобы вооружение поступало Украине быстрее, нужно, чтобы Администрация вместе с Объединенным Королевством, Францией и Германией признали следующее: если мы хотим, чтобы Украина выиграла, то должны об этом говорить. Когда появляется ясность относительно стратегического результата, то Украина получит нужную скорость в поставках того, что необходимо", – резюмировал он.

Напомним, конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что в Вашингтоне смещается импульс в сторону отправки ракет дальнего радиуса действия и истребителей, которых хочет Киев.

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