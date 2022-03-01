Крымчан, которых незаконно отправляют на войну в Украину, призывают переходить на сторону украинцев

Крымчан, которых незаконно отправляют на войну в Украину, призывают переходить на сторону украинцев

Джемилев отметил, что напряженность в Крыму очень высокая.

В аннексированном Крыму российские окупанты призывают местных и заставляют ехать на фронт. К тому же, крымчане боятся за свое будущее.

Об этом сказал народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в прямом эфире в ходе совместного информационного марафона украинских телеканалов.

"В Крыму массово призывают всех мужчин в армию, отправляют на фронт. Нас спрашивали: "Что нам делать?". Конечно, они не хотят ни в коем случае воевать. Их принудительно отправляют туда. Договариваемся, что по возможности благодаря определенным знакам они перейдут на нашу сторону", — отметил он.

Джемилев отметил, что напряженность в Крыму очень высокая. "Русскоязычное население, в том числе и то, которое в 2014 году поддерживало оккупантов, очень обеспокоены, они уже давно не пророссийские. Они в страхе, что будет дальше", — добавил лидер крымцев.

Кроме того, он подтвердил, что именно в оккупированном Крыму стоят крематории, куда доставляют убитых в Украине военных и сжигают.