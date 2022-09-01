Крымчан просят начать "бархатный сезон" на полуострове: как это сделать

Для начала "бархатного сезона" в Крыму нужны заявки жителей оккупированного полуострова в "єВорог".

Крымчан просят присоединиться к скорейшему освобождению украинского полуострова от россиян.

Об этом информируют в "Дії".

"Бархатный сезон в Крыму не начнется без ваших заявок в "єВорог". Вы можете помочь делать хлопок, отправляя в чат-бот от Минцифры информацию о российских войсках, технике и коллаборантах на полуострове Крым", — сказано в сообщении.

Какая именно информация нужна:

дислокация или места жительства оккупантов с геопозицией

расположение руководящего состава вражеских войск

маршруты перемещения техники

данные коллаборантов, перешедших на сторону врага

Чтобы отправить заявку в чат-бот, нужно перейти в "єВорог", авторизоваться в боте через приложение "Дія", написать, что именно видели, и отправить фото и геопозицию.

"Заботьтесь о собственной безопасности. Советуем удалять кадры с телефона и переписку с "єВорог". Ждем ваших заявок. Крым — это Украина!" — сказано в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова.

Напомним, россияне срочно вывозят с юга награбленное украинское зерно. Трасса в Крым забита грузовиками.

Читайте также: