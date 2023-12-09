Крымские партизаны проникли в военкомат в Туле: фото

Агенты АТЕШ в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так и проводить более радикальные мероприятия.

Агенты "АТЕШ" проникли в военкомат в российском городе Тула.

Об этом сообщили сами крымские партизаны на своем Telegram-канале и обнародовали соответствующие фото.

"Работа в военкоматах – это всегда интересно! Через руки сотрудников проходят море разной документации и личных данных россиян. Теперь агенты "АТЕШ" в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные о враге, так проводить более радикальные мероприятия", — говорится в сообщении.

Напомним, агент "АТЕШ" проник в одну из частей Росгвардии в Евпатории (фото).

Читайте также: