Крымским татарам раздали не менее 1500 повесток в рамках мобилизации в армию РФ

Во временно оккупированном Крыму после оглашения кремлевским диктатором Путиным "долевой" мобилизации в России раздали минимум 1500 повесток представителям крымскотатарского народа.

Оккупационные силы в Крыму раздали не менее 1500 повесток крымским татарам в местах их компактного проживания.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева, пишет Укринформ.

"Нам известно о по меньшей мере 1500 повестках, разданных крымским татарам. Это была массовая раздача незаконно повесток в таких местах компактного проживания крымских татар, как, например, шестой, седьмой микрорайоны Бахчисарая, села Строгановка возле Симферополя, Зуя, город Саки, села Добровской долины", — отметила она.

Ташева подчеркнула, что количество мобилизованных в Крыму на данный момент неизвестно.

“Следует различать раздачу повесток и мобилизацию. Это разные вещи, потому что мы, как представители государства, правозащитные организации, адвокаты советовали нашим гражданам, даже когда получили повестку, не являться в военкомат, уезжать”, — отметила она.

Напомним, что прокуратура АР Крым советует жителям оккупированного полуострова в случае призыва в российскую армию сообщать об этом ведомству и не совершать преступлений против Украины.