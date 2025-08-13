Глава СБУ Василий Малюк

Об этом глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк отметил во время интервью телеканалу «Мы — Украина» в эфире марафона «Единые новости».

«На самом деле у нас сотни реализаций и каждая из них достойна уважения и внимания. Но если нужна какая-то яркая визитная карточка, то это Крымский мост. Первый раз мы заходили с суши, второй раз — заходили по водному зеркалу. И в 2025 году мы зашли под водой. Были нанесены серьезные повреждения соответствующим опорам, так называемым „быкам“. И, по сути, мост сегодня функционирует в ограниченном режиме — по нему движутся грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому, я бы сказал, это такая аварийная конструкция», — отметил Василий Малюк.

По словам главы Службы безопасности, во время крайнего подводного поражения СБУ нанесла по мосту два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте.

При этом, как отметил генерал-лейтенант, украинская спецслужба продолжает выполнять задачи верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского по прекращению российского доминирования в Черном море. Для этого развивает направление морских дронов.

«Это уже не просто режим камикадзе. Это многоцелевые платформы. Это „авианосцы“: они несут на себе FPV, пулеметное вооружение. Они полноценно вступают в бой с вражеской авиацией, минируют и могут делать еще много всего другого», — подчеркнул Василий Малюк.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозе собственной жизни, глава СБУ ответил, что после удачных атак на Крымский мост и спецоперации «Паутина» стал одной из топ-целей для врага.

«Они вообще над этим постоянно работают. Это их приоритет. Мы это понимаем. Поэтому с позиции безопасности я не могу рассказывать всех деталей, но у меня много запасных командных пунктов. Разумеется, я постоянно меняю места своего проживания. Они не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-шахедным способом работают. Впрочем, я вообще от этого не переживаю, меня только это мотивирует. Я же перед вами, сижу, живой, здоровый, улыбаюсь, все нормально», — подытожил Василий Малюк.