Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноября

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Удары по Крымскому мосту 16 и 17 ноября стали одной из самых резонансных операций Сил обороны Украины, последствия которой могут оказать существенное влияние на военную логистику России на южном направлении.

Незаконно построенная переправа, которую Кремль годами называл символом оккупации Крыма и российского контроля над полуостровом, снова оказалась под прицелом украинских защитников. В этот раз атаки происходили в два этапа и, по сообщениям, привели к критическим повреждениям конструкций моста.

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ТСН собрала все подробности атак 16 и 17 ноября, комментарии специалистов и фото поврежденного Крымского моста.

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Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноября

В ночь на 16 ноября по Крымскому мосту был нанесен массированный удар дронами. Согласно спутниковым снимкам и сообщениям мониторинговых каналов, на автомобильной части переправы было повреждено дорожное полотно по меньшей мере в двух местах, а также зафиксирована деформация правой арки судоходного пролета.

Оккупационные власти Крыма перекрыли движение транспорта и развернули в Керчи оперативный штаб, в результате чего с обеих сторон моста в очередях застряли около 2000 автомобилей, а захватчики начали готовиться к запуску реверсного движения.

В Кремле пытались приуменьшить последствия атаки: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными, а вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал оперативно оценить и восстановить объект.

По данным партизанского движения «Атеш», удар вызвал серьезную обеспокоенность среди оккупационных администраций Крыма, которые рассматривают эту атаку как часть спланированной операции ВСУ вместе с недавними ударами по мостам в Ростовской области. Местные чиновники жалуются на острую нехватку средств ПВО для одновременной защиты переправы и нефтяной инфраструктуры, дефицита топлива и перебоев со светом.

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Уже 17 ноября произошла повторная атака Сил обороны Украины на незаконно возведенный Крымский мост. По сообщениям очевидцев и мониторинговых каналов, в районе переправы раздалось около семи мощных взрывов, от которых в домах оккупированной Керчи дрожали стены и на короткое время исчез свет.

В Сети также опубликовали кадры с бортовой камеры украинской крылатой ракеты «Фламинго», направляющейся к цели, в результате попадания которой часть сооружения испытала критические разрушения.

По данным OSINT-аналитиков издания ASTRA и проекта Exilenova+, повторные удары были направлены по мостовым аркам, которые уже получили деформации во время атаки 16 ноября. В результате попадания арка автомобильной части переправы получила критические повреждения и упала в воду, а дорожное полотно перекосилось и просело.

На кадрах объективного контроля зафиксирован существенный обвал, из-за которого использование автомобильной части незаконно построенного моста стало практически невозможным.

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Оккупационные власти Крыма и Севастополя в лице Сергея Аксенова и Михаила Развожаева подтвердили атаку и призвали жителей воздержаться от поездок в сторону переправы. Местные медиа сообщают о полном прекращении как автомобильного, так и железнодорожного движения по мосту.

Фото и видео Крымского моста

Фото в результате атаки 16 ноября:

© Крымский ветер

© из соцсетей

Фото Крымского моста после атаки 17 ноября:

© скриншот с видео

Заявление Зеленского об атаке на Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку на Крымский мост, выразив благодарность всем причастным к ее проведению: Службе безопасности Украины, задействованным подразделениям Сил обороны, главе Минобороны, Главнокомандующему и Генштабу ВСУ, а также украинским производителям вооружения.

По словам Зеленского, эта беспрецедентная операция стала ответом на вражеские удары по украинской инфраструктуре. Как отметил президент, результаты попадания по главной военной переправе между территорией РФ и оккупированным украинским полуостровом уже очевидны.

Этот удар стал финалом седьмого этапа длительной операции, продолжавшейся несколько недель под общим руководством и координацией СБУ и Генерального штаба ВСУ. За это время украинские защитники шаг за шагом выбивали вражеские системы ПВО, РЛС, комплексы РЭБ и другие цели, расчищая путь к основному объекту.

«Сегодня — уже на ключевом этапе — образцово себя показали поразившие автомобильную часть моста беспилотники „Паляница“ и ракеты „Нептун“, дроны „Рута“ и FP-5, поразившие железнодорожную часть. С помощью „Фламинго“ наши воины произвели управляемое поражение — и связь сработала отлично до последних секунд», — пишет президент.

В то же время глава государства напомнил, что Украина не раз предлагала Москве шаги по деэскалации, однако в ответ получала лишь категорические отказы. Российская армия ежедневно бьет по украинским инфраструктурным объектам, включая мосты в Запорожье, Днепре, Киеве и в Одесской области.

Что говорят эксперты о последствиях атаки на мост в Крыму

По оценке журналиста и аналитика Вадима Денисенко, удар Сил обороны по Крымскому мосту 17 ноября имеет прежде всего весомое практическое значение, ведь для Владимира Путина эта переправа уже около года не является «сакральной».

По словам эксперта, после повреждения моста оккупированный Крым де-факто оказался в блокаде: паромные и железнодорожные сообщения отсутствуют, а единственным маршрутом остается так называемый «сухопутный коридор», который аналитик назвал «дорогой смерти».

Удар существенно усложнит военную логистику российской группировки войск «Днепр» и не позволит оккупантам усилить боевые действия на этом направлении, хотя ограничения работы Starshield мешают украинским силам полноценно атаковать трассу «Новороссия».

Денисенко также прогнозирует, что в российском информационном пространстве тему Крыма, Севастополя и других оккупированных территорий просто уберут с повестки дня. Кремль уже использовал такую тактику замалчивания ситуации в Курской области во время украинской операции и блекаута в Белгороде.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, успешный удар по Крымскому мосту стал частью одной из самых массированных атак, во время которой по целям в России и на временно оккупированных территориях Украины одновременно ударили более 1500 средств поражения.

Эксперт подчеркнул, что ни одно из примененных средств поражения отдельно не дало бы такого результата, но их точное комбинированное применение позволило нанести мосту критические разрушения.

В результате этого удара Россия потеряла один из ключевых логистических маршрутов, которым поставляла военную технику, топливо, оружие и боеприпасы не только в Крым, но и в хаб для обеспечения всей южной группировки оккупационных войск.

По прогнозу Долинце это существенно ослабит врага на соответствующих направлениях и заставит его переориентироваться на наземный сухопутный коридор, где российская военная логистика станет легкой целью для украинских средств поражения класса «мидлстрайк».

Как отметил основатель и руководитель Центра подготовки операторов БпЛА «КРУК» и общественный деятель Виктор Таран, после падения одной из арок Крымского моста в море вместе с полотном быстрый ремонт переправы невозможен.

Для поднятия и замены пролета нужны большие плавучие краны, которые в Керченском проливе сразу станут мишенью для украинских дронов. Следовательно, ремонт затянется на месяцы, если вообще окажется реальным.

Крыму грозит серьезный дефицит горючего уже этой зимой. А если обломки арки заблокировали судоходный фарватер, под угрозой окажется еще выход из Азовского моря для портов РФ.

«Железное 5000-тонное одоробло, упавшее поперек фарватера, имело 45 метров высоты. Глубина Керчь-Еникальского канала непосредственно под арками составляет метров девять. Фарватер перекрыт. Сообщений между Черным и Азовским морем, Волгодоном нет. Надолго», — написал военный моряк в отставке и руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» и эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар пишет, что уничтожение автомобильной части Керченского моста повлекло за собой каскадный эффект из-за блокирования Керчь-Еникальского канала. Из-за обрушения конструкции навигация проливом поставлена на длительную паузу, затрагивающую не только порты Азовского моря, но и речные порты Дона, Волги и Каспия.

Кроме военного аспекта, в дополнение к летним ударам подразделения «Птахи Мадяра» по российским судам в Приазовье, перекрытие канала создало долговременную пробку для экспорта зерна и нефтепродуктов с заводов Средней Волги, Камы и Дона. Эксперт подчеркнул, что российская железная дорога не выдержит нагрузки, если попытается перенаправить эти грузопотоки в другие порты.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пишет, что проект «Фламинго» окупил себя, учитывая стоимость Крымского моста и превращение Азовского моря во внутренний водоем без внешней морской логистики.

Инвестиционный банкир и публицист Сергей Фурса написал, что символ величайшей победы Путина рухнул.

«Ну что ж, когда Сталин в Ялте делил мир, никакого Крымского Моста не было. Путин же хочет все как у дедов. Путин хочет новой Ялты. Теперь поедет с Си и Трампом делить мир, будет рассказывать о победах. Мост здесь явно лишний. В 1945 году его не было (…) Встреча трех гигантов. Путин, который 5 лет берет Малую Токмачку. Трамп, который строит бальный зал, 100 раз уже победил Иран и успешно сдает только когнитивные тесты. И Си, у которого фондовый рынок ищет новое дно, демография коллапсирует, а экономику спасают экспортом, который дотируется на все деньги мира».

Волонтер Сергей Стерненко убежден, что этот удар не заставит россиян прекратить атаки на украинские мосты, но если агрессор наносит удары по нашей инфраструктуре, ему тоже должно быть больно.

По мнению Стерненко, теперь оккупанты останутся без логистики ко временно захваченному Крыму и осознают, что украинские возможности значительно шире, чем они представляют. Несмотря на все трудности, Украина выстоит на своей земле и продолжит разрушать Российскую Федерацию, пока не прекратит войну.

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