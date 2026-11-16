Крымский мост не разрушить обычными ударами: военный рассказал, чего не хватает атакам ВСУ

Как разрушить Крымский мост / © Associated Press

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Военнослужащий 41-го полка беспилотных систем «Pilum» Станислав Бунятов, известный под псевдо «Осман», рассказал, что нужно для полного уничтожения незаконно возведенного Крымского моста, который не раз атаковали бойцы ВСУ.

Мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

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Как уничтожить Крымский мост: мнение военного

Военный оценил украинские атаки на Крымский мост и добавил, чего в них не хватает. По его словам, удары ВСУ по Крымскому мосту наносят не больше вреда, чем российские удары по украинским мостам.

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«Чтобы разрушить его, нужен комплексный удар по опорам или точный удар тактическим ядерным оружием, которого у нас теперь нет», — пишет военный.

Он добавил, что ночная атака на мост является скорее приятным моментом для настроения.

Атака на Крымский мост 16 ноября: последствия

Напомним, 16 ноября в 05:38 по Крымскому мосту был нанесен удар во время массированной атаки беспилотников, в результате чего повреждена одна из арок судоходного пролета.

По сообщениям пабликов, после попадания арку визуально повело примерно на 15 градусов, на подъездах к переправе образовались очереди из около 2000 автомобилей, а оккупационные власти перекрыли движение и развернули оперативный штаб в Керчи.

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В Минтрансе РФ заявили об отсутствии пострадавших и остановке автомобильного движения для оценки повреждений, тогда как Дмитрий Песков назвал разрушения незначительными и заверил, что сообщение по мосту продолжается. По утверждению российского Минобороны, в ту ночь над оккупированным Крымом, морями и 15 регионами РФ якобы сбили 1336 дронов.

В то же время, по данным партизанского движения «АТЕШ», оккупационная администрация на полуострове серьезно обеспокоена этой атакой.

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