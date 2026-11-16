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Дата публикации
Категория
Война
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Крымский мост не разрушить обычными ударами: военный рассказал, чего не хватает атакам ВСУ

Что нужно для полного уничтожения Крымского моста и почему предыдущие атаки ВСУ не принесли желаемого результата?

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Как разрушить Крымский мост

Как разрушить Крымский мост / © Associated Press

Военнослужащий 41-го полка беспилотных систем «Pilum» Станислав Бунятов, известный под псевдо «Осман», рассказал, что нужно для полного уничтожения незаконно возведенного Крымского моста, который не раз атаковали бойцы ВСУ.

Мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

Как уничтожить Крымский мост: мнение военного

Военный оценил украинские атаки на Крымский мост и добавил, чего в них не хватает. По его словам, удары ВСУ по Крымскому мосту наносят не больше вреда, чем российские удары по украинским мостам.

«Чтобы разрушить его, нужен комплексный удар по опорам или точный удар тактическим ядерным оружием, которого у нас теперь нет», — пишет военный.

Он добавил, что ночная атака на мост является скорее приятным моментом для настроения.

Атака на Крымский мост 16 ноября: последствия

Напомним, 16 ноября в 05:38 по Крымскому мосту был нанесен удар во время массированной атаки беспилотников, в результате чего повреждена одна из арок судоходного пролета.

По сообщениям пабликов, после попадания арку визуально повело примерно на 15 градусов, на подъездах к переправе образовались очереди из около 2000 автомобилей, а оккупационные власти перекрыли движение и развернули оперативный штаб в Керчи.

В Минтрансе РФ заявили об отсутствии пострадавших и остановке автомобильного движения для оценки повреждений, тогда как Дмитрий Песков назвал разрушения незначительными и заверил, что сообщение по мосту продолжается. По утверждению российского Минобороны, в ту ночь над оккупированным Крымом, морями и 15 регионами РФ якобы сбили 1336 дронов.

В то же время, по данным партизанского движения «АТЕШ», оккупационная администрация на полуострове серьезно обеспокоена этой атакой.

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