Сколько будут ремонтировать Крымский мост / © Новини.LIVE

Реклама

Актуальные повреждения Крымского моста можно охарактеризовать как средней тяжести. На восстановление уничтоженной арки и смежного автомобильного пролета понадобится более года.

Такое мнение высказал капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, военный обозреватель Андрей Рыженко для «РБК-Украина».

Реклама

На сколько может растянуться ремонт Крымского моста

Самым весомым стратегическим результатом аналитик называет перекрытие водного пути. Массивная металлическая конструкция высотой примерно 45 метров и весом 6 тысяч тонн обрушилась прямо в судоходное русло Керченского пролива.

Реклама

«Скорее всего, из соображений безопасности ее просто путём подводных взрывов разберут и утилизируют, а будут делать новую. Но на этот период Керченский пролив заблокирован. Это, скорее всего, недели минимум, может быть, месяцы. Судоходства здесь не будет никакого для российских и оккупированных украинских портов», — говорит Андрей Рыженко.

Кроме того, последствия попадания по переправе ставят в крайне затруднительное положение Черноморский флот врага. В течение нескольких последующих месяцев россияне не смогут пополнять его новыми плавсредствами, перебрасывая корабли из акватории Азова или из состава Каспийской флотилии.

По подсчетам эксперта, блокировка этого транспортного коридора урезает военную логистику захватчиков на 25–33%.

Основной массив грузов на южное направление россияне переправляют по суше через Приазовье. Для этого используется трасса М-14 или, как ее называют оккупанты, «Новороссия», соединяющая Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Впрочем, ВСУ держат эту трассу под огневым контролем.

Реклама

В апреле 2026 года один из основателей оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман отмечал, что полностью ликвидировать мост Украина пока не способна, зато может периодически выводить из строя его отдельные секции.

Рыженко объясняет: чтобы уничтожить сверхпрочные железобетонные сваи, понадобится гораздо больше взрывчатки, чем для разрушения металлических элементов. По его расчетам, для полной ликвидации сооружения — в зависимости от выбранного способа атаки — придется применить от одной тонны до нескольких сот тонн взрывчатого вещества.

Однако, добавляет аналитик, остановить движение по переправе можно и без уничтожения абсолютно всех ее опор. Последняя атака на Крымский мост показала, что вывод из строя ключевых узлов конструкции может надолго парализовать эксплуатацию моста даже без тотального разрушения.

Рыженко также отметил, что россияне огородили бетонные стойки переправы сплошным барьером на уровне воды, перекрыв таким образом путь ударным морским дронам.

Реклама

Что с Крымским мостом сегодня

Российские оккупанты частично восстановили логистическое сообщение Крымским мостом, запустив движение поездов по железнодорожной ветке. Это произошло, несмотря на сильные взрывы и значительные разрушения, которые переправа потерпела в результате атак вчера.

В Сети уже появились кадры движения поезда по железнодорожной части моста, которые опубликовал телеграмм-канал Exilenova+. На видео заметно, что соседний дорожный пролет и арка автомобильной части полностью уничтожены, но движение по железной дороге через Керченский пролив функционирует.

Новости партнеров