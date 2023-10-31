"Крымский мост не выдерживает": Гуменюк рассказала о проблемах с логистикой у россиян

Логистика российских окупантов продолжает усложняться и замедляться. В частности, они не могут использовать Крымский мост в качестве логистического маршрута, поскольку он не выдерживает нагрузок.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она говорит, что сейчас основная мостовая артерия постоянно "на передышке".

"Даже железнодорожный путь, который якобы не поврежден, такой напряженный график выдерживать не может. Именно поэтому этот мост уже не является главным логистическим маршрутом, им приходится использовать и прокладывать альтернативные пути, но они более длинные, проблемные и частично под нашим огневым контролем", — рассказала спикер.

В результате чего логистика у врага "хромает".

Крымский мост

Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, почему до сих пор не удалось уничтожить Керченский мост, которым кафиры доставляют технику и личный состав из РФ на оккупированные территории.

Между тем россияне применяют самые разные средства для защиты незаконного Крымского моста, однако этого недостаточно для противодействия украинским морским дронам.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что граждане России, переехавшие жить в оккупированный Крым, должны немедленно покинуть полуостров.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.