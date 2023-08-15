Крымский мост не выдерживает нагрузок: логистика РФ замедлена – Гуменюк

Российские захватчики тренируются и пытаются построить оборону, чтобы уберечь Крымский мост от ударов ВСУ. Однако мост не выдерживает нагрузок – логистика оккупантов замедлена.

Об этом рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, у моста "достаточно сложная болезнь – он лишний по диагнозу. Очевидно, они пытаются сделать вид, что его там нет, потому и задымляют".

"Действительно берегут, потому что он не выдерживает тех нагрузок, которые запланированы были тактико-технически, а сейчас требуются развитием боевых событий. Не может функционировать там полноценно автомагистраль, в очень ограниченном режиме используются железнодорожные пути. Болезнь прогрессирует, и будем надеяться, что лекарство для нее найдут именно украинские Силы обороны", – отметила она.

Гуменюк сказал, что из-за постоянной "бавовны" на мосту через Керченский пролив логистика оккупантов замедлена и усложнена, потому что основные транспортные артерии привязаны как раз к мостам, а мосты "болеют".

"Крымский мост не обеспечивает полноценного функционирования, паромная переправа не может его заменить в полном объеме, курсирование больших десантных кораблей там тоже затруднено. Море на нашей стороне оно держит погоду в таком состоянии, чтобы не обеспечивать работу паромников", — пояснила Гуменюк.

Она также отметила, что Чонгарский и Генический мосты оккупанты также пытаются починить, но работа усложнена тем, что нет специалистов, туда очень тяжело подтянуть технику.

"Пытаясь обустроить там понтонные переправы, они все равно осознают — попали по стационару, попадем и по понтону. Поэтому доверия от них этим переправам тоже нет. Остается у них один альтернативный путь — трасса М-17 через Армянск. Она слишком близко от позиций Сил обороны, и здесь тоже нервотрепка – она насыщена в том числе благодаря общей логистике Крымского полуострова", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, в ВСУ рассказали, что оккупанты очень волнуются из-за предполагаемой "бавовны" на Крымском мосту и согнали туда много вооружения.

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