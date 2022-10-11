"Крымский мост ни при чем": РФ заранее планировала массированные удары по Украине – Белый дом

Россия планировала авиаудары по Украине еще до повреждения Крымского моста.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Кремль готовил массированные ракетные удары по Украине гораздо раньше, чем произошел взрыв на Крымском мосту.

Об этом он рассказал в комментарии CNN.

"Вероятнее всего, это было то, что они планировали в течение достаточно продолжительного времени", – сказал он.

Джон Кирби подчеркнул, что такая массированная ракетная атака не могла быть спланирована за несколько дней.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Оккупационные власти незаконно аннексированного полуострова заявили, что якобы взрывчатку заложили в грузовик и они сдетонировали во время движения по мосту. Как следствие – часть дорожного покрытия рухнула.

Украинские эксперты же подчеркивают, что Крымский мост некачественно построен, а потому в будущем может стать простой мишенью.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что взрыв на Крымском мосту существенно не повлиял на его использование, поскольку, по данным россиян, уже через сутки они возобновили железнодорожное сообщение. По его словам, возможность доставки вооружения и тяжелой техники продолжается.

В ВСУ не подтверждают и не опровергают свою причастность к подрыву Крымского моста.

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