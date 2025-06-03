Крымский мост под ударом СБУ: как Украина постепенно уничтожает "священное" строение Путина

Новый удар по Крымскому мосту / © ТСН.ua

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Сегодня, 3 июня, Украина в третий раз провела очередную уникальную операцию и поразила Крымский мост уже третий раз.

ТСН.ua собрал все, что известно об этой операции, а также напомнил о предшествующих атаках на Крымский мост.

Готовили несколько месяцев, а контролировал лично Малыш

В СБУ подчеркнули, что миновали мост прямо под водой. Уникальную операцию готовили несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры моста. Что важно, первое взрывное устройство было активировано без жертв среди гражданского населения. Инцидент произошел в 04:44 утра.

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Сьогоднішній удар по Кримському мості

«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически, мост находится в аварийном состоянии», — рассказывает Служба безопасности.

© Служба безопасности Украины

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск», — говорит Василий Малюк.

Мост атаковали второй раз за сутки

И уже сегодня, 3 июня, днем, в российских пабликах появились сообщения о новой атаке на Крымский мост. Попытку атаки якобы предпринимают безэкипажные катера (БЭК) — то есть морские дроны. Эти данные пока не подтверждают и не комментируются украинская сторона.

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В каком состоянии мост после удара

Российский военный аналитик с оппозиционными взглядами Ян Матвеев отметил, что судя по фото повреждениям, взорвали автомобильную часть моста.

«Пролет не обрушился, но вопрос о том, какими будут долгосрочные последствия. А ведь взрыв явно повредил мощной системе опор. Интересно, когда Z-каналы начнут ныть о мостах через Днепр?», — написал аналитик, пост которого репостнул советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко

Изображение Telegram-канала «Карты и стрелочки»

Предыдущие атаки на Крымский мост

Впервые взрывы на Керченском мосту прогремели 8 октября 2022 — на следующий день, после дня рождения Путина.

Тогда в результате подарка от украинских спецслужб от переправы отвалились два пролета автодороги, а на железнодорожной части моста загорелся поезд с топливом.

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© Служба безопасности Украины

Погибли четверо россиян, неудачно выбравших время, чтобы посетить оккупированный полуостров.

В июле 2023 г. была повторная атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Один из пролетов моста упал.

5 сентября россияне установили новый пролет вместо уничтоженного.

Неудачные и менее известные попытки

Военный эксперт, эксспикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказывал, что в апреле этого года Силы обороны попытались масштабно атаковать дронами и ракетами типа ATACMS Керченский мост. Но эта атака оказалась неудачной.

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«Еще на этапе подлета львиная часть наших средств была уничтожена. Более того, тогда была комбинированная атака — из воздуха и из воды. Также наши (морские дроны) SeaBaby и Magura работали на этом участке украинско-российского фронта… „, — сообщил Селезнев.

30 марта 2025 года в The New York Times сообщили, что ВСУ атаковали в 2024 году Крымский мост ракетами ATACMS в рамках операции Lunar Hail (Лунный град).

В статье NYT не указывается дата атаки, однако, возможно, речь идет о событиях 16 августа 2024 года, когда оккупанты сообщали об очередных мощных взрывах в Керчи и Феодосии и перекрывали движение по Крымскому мосту.

Еще об одном мощном «хлопке» на Крымском мосту сообщали ночью 12 августа 2023 года. Тогда оккупанты жаловались, что в районе Крымского моста раздавались мощные взрывы. 12 августа днем в районе моста громкие «хлопки» звучали второй раз за сутки. В общей сложности тогда насчитали 10 взрывов. На следующий день, 13 августа, движение по Крымскому мосту снова перекрывали. Однако тогда о каких-либо существенных повреждениях не сообщалось.

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Почему удар по Крымскому мосту так важен

Ни для кого не секрет, что кроме стратегической функции Крымский мост важен для диктатора Путина как личная гордость.

Аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк отмечает, что уничтожение Крымского моста будет иметь стратегическое влияние и одновременно огромное символическое, ведь разозлит Путина до смерти.

Ранее в CNN объясняли, что Крымский мост имеет личную ценность для российского диктатора Владимира Путина. В кремлевском нарративе он знаменует так называемое «воссоединение» Крыма с Россией.

Однако многие эксперты отмечают, что Крымский мост уже не играет для российской армии столь важного стратегического значения, после того как оккупанты стали строить железную дорогу по оккупированному югу Украины — от Ростова вдоль побережья Азовского моря. Оттеснение сил обороны на южной Донетчине, а также на Гуляйпольском направлении дает новому логистическому маршруту врага большую безопасность. Хотя, конечно, не защищает полностью от украинских ударов.

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Крымский мост: краткая историческая справка

Керченский мост оккупанты начали строить через два года после захвата Крыма. Первую очередь открыли в 2018-м, а железнодорожную — в конце 2019-го.

Строительство Крымского моста в России было превращено в масштабное агитационное событие. Муж известной пропагандистки Маргариты Симонян Тигран Кеосян даже снял фильм на эту тему, который, правда, полностью провалился в российском прокате и получил на зрительских сайтах один балл из 10.

После полномасштабного вторжения в Украину именно этот путь россияне используют для переправки оружия и военной техники из России на оккупированный полуостров, а откуда на южный фронт.

Сам мост, по мнению военного эксперта Романа Свитана, находится крайне некачественно.

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«…Строители очень много украли. Проект и сбор моста желает лучшего… Я думаю, речь идет о российском головотяпстве и воровстве. Половину (суммы на строительство. — Ред.) украли», — говорит эксперт.

Однако, как оказалось, идея строительства Керченского моста принадлежит Украине.

Последний посол Украины в России Владимир Ельченко рассказывал, что проект обсуждался во времена «позднего Ющенко — раннего Януковича». Но хватило ума украинским специалистам, прежде всего, в Министерстве транспорта», — говорит дипломат.