Крымский мост подорвали ракетным топливом: СМИ раскрыли детали атаки в 2022 году

Взрывотехническая экспертиза в России установила, что Украина атаковала Крымский мост в октябре 2022 года, используя твердое ракетное топливо, содержащее перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Сообщается, что для взрыва было использовано самодельное взрывное устройство.

В материале говорится, что взрывное устройство спрятали с помощью полиэтиленовой пленки толщиной 100 микрометров. Плотный пласт пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

Отмечается, что в начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поступила в грузинский Поти, а затем – в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале "Трансальян", груз растаможили, заменив после этого часть сопроводительных документов.

Как установила экспертиза, 4 октября взрывчатку на автомобиле DAF перевезли через границу Грузии и России в пункте пропуска Верхний Ларс. Уже через два дня ее доставили на оптовую базу в Армавире в Краснодарском крае. Уже там бомбу погрузили в автомобиль International ProStar с прицепом. Машиной управлял гражданин РФ Махир Юсубов. Он должен был доставить пленку во временно оккупированный Симферополь.

Для детонации было использовано взрывчатое вещество на основе гексогена. Предполагается, что это могло быть С-4 или РЭ-8.

Экспертиза установила, что детонатор, также скрытый пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора. Точка маршрута была задана заранее.

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов Крымского моста, которые соединяли 235-ю и 236-ю опоры. Кроме того, взрыв повредил 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оккупантов ждут новые сюрпризы в Крыму, и он не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решения о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

А накануне посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

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