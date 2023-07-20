Крымский мост снова закрыли для проезда: там звучала воздушная тревога

Ночью 20 июля Крымский мост снова был закрыт для проезда. Там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили гауляйтеры оккупированного Крыма.

Оккупанты в 23:30 заявили, что Крымский мост временно закрыли и объявили там воздушную тревогу. Что именно грозит незаконной конструкции в оккупированном Крыму – гауляйтеры не уточнили.

По состоянию на 23:45, захватчики объявили об отбое воздушной угрозы. Также там добавили, что движение по Крымскому мосту возобновлено.

Напомним, вечером, 20 июля, ехавшие через Крымский мост водители услышали сигнал воздушной тревоги. Им было приказано немедленно покинуть незаконно сооруженную конструкцию.

Отметим, что на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва, в результате чего обрушился один из его пролетов. Оккупанты в этом обвинили Украину и заговорили о мести. Традиционно террористическая армия начала ночью стрелять по жилым домам, где спят украинцы.

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