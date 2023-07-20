Крымский мост страдает очень креативно: эксперт спрогнозировал, как произойдет третий удар

По словам эксперта, на мосту была огромная охрана и контроль, но это не помогло. Поэтому третий удар – лишь вопрос времени.

Третий удар по Крымскому мосту несмотря на все меры безопасности оккупантов, вполне реальный и может быть внезапным и неожиданным.

Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

Он обратил внимание, что ремонт Крымского моста для оккупантов и местных коллаборантов – это огромная возможность обогатиться за счет разлычных корупционных схем.

"Кроме сакрального значения мост – это большая кастрюля, из которой можно кушать очень много и очень долго. Никто денег жалеть на эту штуку не будет. Сейчас есть окно возможностей нарисовать все, что угодно в смету", – говорит эксперт.

Ступак подчеркнул профессионализм украинских спецслужб (которые кстати отрицают причастность ко взрывам).

"Обратите внимание, Крымский мост страдает очень креативно... В октябре прошлого года он пострадал, когда грузовик, начиненный взрывчаткой, проехал по Крымскому мосту и взорвался акурат в тот момент, когда с ним поравнялся эшелон с топливом... Начали досматривать все автомобили.

Наши спецслужбы сработали на упреждение, решили больше не таскать машины на мост, решили ударить под мостом с использованием дронов. Сработало. При том, что там была большая охрана, корабли надводные, катера противодиверсионные.

Росгвардия патрулировала с переносными зенитными комплексами... Понятно, что сейчас усилят (охрану), корабли выставят возле каждой опоры. Пускай лучше корабль утонет, а мост не пострадает. Я больше чем уверен, что третий удар может быть внезапным и неожиданным", – подытожил эксперт.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы.

В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

Диктатор Путин пригрозил пригрозил Украине "ответом" и заявил, что Минобороны России уже готовит соответствующие предложения.

У ГУР заявили, что украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву.