"Крымский мост уже обречен": авиационный эксперт сказал, что может его уничтожить

Крымский мост / © businessinsider.com

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Крымский мост уже обречен. Ракетам Taurus по силам его уничтожить.

Об этом сказал Геннадий Хазан, авиационный эксперт.

Вскоре Украина может получить ракеты Taurus, благодаря которым Украина сможет уничтожать объекты РФ, расположенные глубоко под землей. Более того, это оружие может смертельно повредить Крымский мост, а также уничтожить возможность передвижения грузов, людей, техники через него.

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Эксперт обратился к находящимся в Крыму россиянам.

"Упакуйте вещи, пока можно много взять и вывезти из Крыма. Потому что никто и 20 кг на руки не будет давать", — заключил Хазан.

Ранее Годжес выразил убеждение, что Буданов разрушит Крымский мост, когда наступит подходящий момент.