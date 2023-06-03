"Крымский титан" могут использовать для провокаций – Гуменюк о планах оккупантов

Оккупанты готовят провокацию на химзаводе в Армянске в Крыму. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минуруют территорию. Такой шантаж случается не в первый раз – россияне и раньше использовали такие схемы на других предприятиях, в частности, на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг хочет создать прецедент и обвинить Силы обороны. Однако оккупанты не предпримут реальных действий, поскольку они используют эту ситуацию, чтобы "продемонстрировать свою силу и мощи". Также "Крымский титан" может использоваться для провокаций.

"Мы понимаем, что в первую очередь, если произойдет такой химический инцидент, то под поражение попадают непосредственно подразделения оккупационных войск. Конечно — и близлежащие регионы. Но угроза может быть такой силы, мы изучаем все аспекты, что вплоть до Турции. Поэтому вряд ли будет разыграна такая страшная карта", – заявила Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что россияне пытаются давить на те направления, которые считают для себя угрожающими – то есть они ожидают движение ВСУ в направлении Крыма.

Оккупанты минуют завод "Титан" в Крыму: что известно

Партизаны по движению "АТЕШ" сообщили, что российские захватчики пройдут завод "Титан" вблизи оккупированного Армянска в Крыму. В "АТЕШ" отметили – по мнению врага, украинские войска вскоре появятся на административной границе с оккупированным Крымом. Поэтому минирование завода происходит, чтобы остановить наступление ВСУ, а также обвинить Украину в "экологическом терроризме".

Глава областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что власти области готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть и призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации врага.

ГУР ранее информировало, что спецслужбы России планируют устроить провокацию с применением химического оружия против оккупационной армии России, чтобы обвинить в этом Украину.

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