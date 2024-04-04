Крымскому мосту осталось недолго: Чернык заявил, что у Украины есть оружие для его уничтожения

Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решение о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

Об этом военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Чернык проинформировал в ежедневной сводке для "24 канала".

Чернык объяснил, почему россияне понимают, что Крымский мост будет уничтожен.

"То, что россияне строят альтернативную логистическую ветвь по суше, указывает на их понимание, что мосту приходит конец", — сказал эксперт, имея в виду строительство железной дороги из российского Ростова-на-Дону в оккупированный Крым.

Он объяснил, что для того, чтобы разрушить мост длиной 18 км так, чтобы он уже не подлежал ремонту, необходим большой смешанный залп крылатых ракет и для отвлечения российской ПВО – большой рой беспилотников.

Какое оружие есть у Украины для уничтожения Крымского моста

По словам Черныка, поскольку партнеры Украины до сих пор не приняли решение о передаче ей дальнобойного оружия, государство может использовать и свою альтернативу – оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" (или "Сапсан"). Он был разработан еще до начала полномасштабной войны. Один комплекс уже даже был продан в Саудовскую Аравию. Эксперт также отметил, что за это время комплекс могли модернизировать или проводить другие разработки.

Кроме того, у Украины есть на вооружении береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360, дальность полета которой достигает до 300 км. Следует обратить внимание, что расстояние до Крымского моста из, например, Гуляйполя – это 240 км.

"Однако залп должен быть смешанный, одной баллистики мало", — подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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Чернык оценил, когда США разблокируют помощь

Чернык также рассказал, что сейчас на фронте срочно необходимо оружие из пока заблокированного пакета помощи от США. Однако эксперт убежден, что вскоре этот пакет будет разблокирован. Вероятно, – это недели.

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"В первую очередь нужно, чтобы американцы отважились предоставить кассетные боеприпасы к Himars", — отметил полковник запаса.

Он добавил, что к тому же истребители F-16 могут брать на борт эффективные кассетные бомбы с более чем 242 ударными элементами.

Чернык связывает задержку пакета американской помощи с колебаниями общества. Он объяснил, что США – очень демократизированная страна, в которой мнение общества весит много, и к которой прислушиваются чиновники. Поскольку в информационном пространстве существуют разные мнения на счет поставки тяжелого оружия и техники в Украину, американцы до сих пор сомневаются.

К слову, накануне издания The Guardian со ссылкой на анонимного чиновника ГУР Минобороны Украины сообщило, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года.

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